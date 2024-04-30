30 metreden uçtu... 3 ölü, 2 yaralı

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Araç, taklalar atarak 30 metre aşağıdaki dereye yuvarlandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Yusuf Koç ile beraberindeki amcasının oğlu olan Veysel Koç (65) ve Güven Külekçi’nin (56) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen Yusuf Koç’un polislikten emekli olduktan sonra 31 Mart’ta kırsal Gökdağ Mahalle muhtarlığını kazandığı öğrenildi. Kaza sonrası sosyal medya hesaplarından Kireçli Geçidi’ne tünel yapılmasıyla ilgili mesajlar paylaşıldı.