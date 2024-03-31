30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kutlandı: İsrafsız ve temiz bir dünya için

Haberin Devamı

İnsanlığın üçte biri gıda güvensizliğiyle karşı karşıyayken, BM Çevre Programı’nın (UNEP) geçen hafta yayınladığı rapora göre, üretilen gıdanın beşte biri çöpe atılıyor. 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre, dünya genelinde 1.05 milyar ton gıda israf ediliyor. Böyle bir tabloda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün taşıdığı önem ve yarattığı farkındalık da dikkat çekiyor.

2022’DE İLAN EDİLDİ

Bu yıl ikinci kez kutlanan Sıfır Atık Günü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde uluslararası etkinlik olarak ilan edildi. Türkiye’de sıfır atık kampanyasını başlatan Emine Erdoğan, Eylül 2022’de BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi ve “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nı imzaladı. Emine Erdoğan’ın çalışmaları sonrasında BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022’de 'sıfır atık' kararını oylamayla kabul etti. BM Genel Kurulu 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan ederken, Guterres’ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması istendi.

Haberin Devamı

BİNLERCE DESTEK GELDİ

Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başlattıkları “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nı çevrimiçi imzaya da açtıklarını anımsatarak, “Beyanın halihazırda 30’dan fazla devlet/hükümet başkanı eşi başta olmak üzere binlerce insanın desteğini alması mutluluk verici” açıklamasında bulundu.

BİLGİ NOTU

BM Çevre Programı’nın (UNEP) 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu, 1.05 milyar ton gıdanın çöpe gittiğini ortaya koydu.

EMİNE ERDOĞAN’DAN KUTLAMA MESAJI

-SOSYAL medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, bu anlamlı güne yönelik BM Habitat ve BM Çevre Programı başta olmak üzere uluslararası kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen tüm etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diledi ve “Ortak evimiz dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin Dünya Sıfır Atık Günü’nü kutluyorum. Kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

BM LİDERLERİNDEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

-BM Genel Sekreteri Guterres: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinliğine gönderdiği video mesajda, Emine Erdoğan’ın sıfır atıkla ilgili çalışmalarından övgüyle bahsetti. Guterres mesajında, “Emine Erdoğan Hanımefendi’ye sıfır atık gibi kritik bir konuda gösterdikleri vizyoner liderlik için teşekkür ediyorum” dedi.

-BM Habitat Direktörü Alabaster: Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin girişimi ve Birleşmiş Milletler (BM) Roma merkezli Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde düzenlenen “Uluslararası Sıfır Atık Günü” başlıklı panelde de Türkiye’ye övgü geldi. Emine Erdoğan’ın da kutlama mesajı yayınladığı panelde konuşan BM-Habitat Cenevre Ofisi Direktörü Graham Alabaster, “Bu çok önemli bir an çünkü Aralık 2022’de Türkiye hükümetinin girişimi ve diğer üye ülkenin katılımıyla BM Genel Kurulu 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan eden bir kararı kabul etti” dedi.

Haberin Devamı

-UNEP Direktörü Kreilhuber: UNEP Avrupa Direktörü Arnold Kreilhuber de şunları söyledi: “’Sıfır Atık’ hareketinin öncülerinden biri olan Türkiye’yi takdir ediyorum. Özellikle Sıfır Atık Danışma Kurulu'na da başkanlık yapan Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Türkiye’nin sağladığı güçlü destekten çok memnunuz.”

‘SIFIR ATIK’IN YENİ SAYISI YAYIMLANDI

-EMİNE Erdoğan’ın öncülüğünde 2017’de başlatılan ‘Sıfır Atık Hareketi’nin çalışmalarını konu alan ‘Sıfır Atık’ gazetesinin yeni sayısı yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlana gazetenin tamamının geri dönüştürülmüş kâğıtlardan hazırlandığını bildirdi. Sıfır atık bilincinin oluşturulması ve daha da yaygınlaştırılması amacıyla çıkarılan gazetenin yeni sayısının kapağında, Emine Erdoğan’ın, Dubai’de düzenlenen ‘Dünya Hükümetler Zirvesi’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2045: Dünyamızın Geleceğine Yön Vermek’ programında yaptığı konuşmasına yer verildi.