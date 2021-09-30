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30 Eylül su kesintisi duyuruları: (Zeytinburnu, Arnavutköy, Bayrampaşa, Esenler) sular ne zaman gelecek? İşte belirlenen çalışma takvimi

#Su Kesintisi#İSKİ#Zeytinburnu Su Kesintisi
30 Eylül su kesintisi duyuruları: (Zeytinburnu, Arnavutköy, Bayrampaşa, Esenler) sular ne zaman gelecek İşte belirlenen çalışma takvimi

30 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen planlı su kesintilerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde suların ne zaman geleceğini merak ediyorlar. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgileri göre ilçelerdeki su kesintilerinin yaşanacağı saatler açıklandı. Peki Zeytinburnu, Arnavutköy, Bayrampaşa, Esenler ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte detaylar

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30 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Karaburun Mah,Tayakadın Mah,Yeniköy Mah,Durusu Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Boyalık Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama:Taşoluk-Tayakadın 600 Mm İsale Hattında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.09.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2021 11:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2021 10:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Cennet Mah,Beşyol Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2021 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2021 11:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Çarşı Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2021 11:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Şeyhli Mah,Sülüntepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2021 11:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi:800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.09.2021 11:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama:Çekmeköy Cumhuriyet Mah.Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Ve Debimetre Montajı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.09.2021 11:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.09.2021 11:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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#Su Kesintisi#İSKİ#Zeytinburnu Su Kesintisi