30 ayrÄ± suÃ§tan aranan ÅŸÃ¼pheli Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda yakalandÄ±

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Ä°stanbul HavalimanÄ± Emniyet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri bayramÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde terminalde yaptÄ±ÄŸÄ± denetimlerde annesini Ä°zmir'e uÄŸurlamak iÃ§in gelen bir kiÅŸiden ÅŸÃ¼phelendi. Polis ekipleri durduÄŸu ÅŸÃ¼pheliden kimlik istemesi Ã¼zerine kimliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden kiÅŸi parmak izi kontrolÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Burada yapÄ±lan GBT kontrollerinde ÅŸÃ¼phelinin isminin Furkan G. olduÄŸu, 28'i dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olmak Ã¼zere 30 ayrÄ± suÃ§tan hakkÄ±nda arama kararÄ± ve 9 yÄ±l 8 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunduÄŸu tespit edildi.

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Furkan G. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Furkan G. buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan cezaevine gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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