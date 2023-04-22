HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

30 ayrÄ± suçtan aranan ÅŸüpheli Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda yakalandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Ä°stanbul HavalimanÄ±#Operasyon
30 ayrÄ± suÃ§tan aranan ÅŸÃ¼pheli Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda yakalandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 17:35

HakkÄ±nda 28'i dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olmak Ã¼zere 30 ayrÄ± suÃ§tan arama kararÄ± bulunan Furkan G, annesini Ä°zmir'e uÄŸurlamak Ã¼zere geldiÄŸi Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda yakayÄ± ele verdi.

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul HavalimanÄ± Emniyet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri bayramÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde terminalde yaptÄ±ÄŸÄ± denetimlerde annesini Ä°zmir'e uÄŸurlamak iÃ§in gelen bir kiÅŸiden ÅŸÃ¼phelendi. Polis ekipleri durduÄŸu ÅŸÃ¼pheliden kimlik istemesi Ã¼zerine kimliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden kiÅŸi parmak izi kontrolÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

30 ayrÄ± suÃ§tan aranan ÅŸÃ¼pheli Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda yakalandÄ±

Burada yapÄ±lan GBT kontrollerinde ÅŸÃ¼phelinin isminin Furkan G. olduÄŸu, 28'i dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olmak Ã¼zere 30 ayrÄ± suÃ§tan hakkÄ±nda arama kararÄ± ve 9 yÄ±l 8 ay kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunduÄŸu tespit edildi.

30 ayrÄ± suÃ§tan aranan ÅŸÃ¼pheli Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda yakalandÄ±

Haberin DevamÄ±

Furkan G. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Furkan G. buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan cezaevine gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Â

30 ayrÄ± suÃ§tan aranan ÅŸÃ¼pheli Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda yakalandÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°stanbul#Ä°stanbul HavalimanÄ±#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

DÃ¼nyanÄ±n en zengin insanÄ±nÄ±n en zor kararÄ±... YÄ±llardÄ±r bu soruya yanÄ±t aranÄ±yor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geÃ§ecek

DünyanÄ±n en zengin insanÄ±nÄ±n en zor kararÄ±... YÄ±llardÄ±r bu soruya yanÄ±t aranÄ±yor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeyi bekledi, dirseÄŸinde bir sÄ±yrÄ±kla atlattÄ±... Peki nasÄ±l AÄŸabeyinin ona bu hediyeyi vermiÅŸ olmasÄ± hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseÄŸinde bir sÄ±yrÄ±kla atlattÄ±... Peki nasÄ±l? 'AÄŸabeyinin ona bu hediyeyi vermiÅŸ olmasÄ± hepimizi yere serdi'

#Belgesel
BÄ°R SORUDAN FAZLASI | UÃ§akta, otobÃ¼ste ya da restoranda Ã§ocuklarÄ±n daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± kim temizlemeli

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocuklarÄ±n daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± kim temizlemeli?

#Bir Sorudan FazlasÄ±