30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu ve açık mı sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Zafer Bayramı dolayısıyla birçok kargo şirketi 30 Ağustos Pazartesi günü açık olmayacak. Resmi tatil dolayısıyla açık olamayacaklarını ifade eden birçok kargo şirketi, dağıtım ve kargo kabul işlemlerini ilk iş gününde gerçekleştirecek. Peki, 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? İşte, 30 Ağustos'ta kargolar açık mı sorusunun cevabı

KARGOLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

Kargoların açık olup olmadığına dair bu yıl herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda kargoların 30 Ağustos tarihinde açık olup olmadığına dair şu açıklamalar yapılmıştı;

Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos 2019 Cuma günü tüm şube ve acenteleri açık olup şubelerimiz 09.00-18.00 saatleri arasında standart işleyişine devam edecektir.

Aras Kargo: Aras kargo'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MNG Kargo: MNG Kargo tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmadı. 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: Sürat Kargo tarafından konu hakkında bir açıklama yapılmadı. (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara