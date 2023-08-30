Büyük zaferin 101. yıl dönümü... Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

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Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Caddede marşlar eşliğinde yürüyen komandolar, kalabalıktan alkış aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Anıtpark'ta başladı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından sahnelenen halk oyunları ve karate gösterisi ilgiyle izlendi. Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK terör örgütüne yönelik harekatlarda gösterdikleri başarılar dolayısıyla 2 tane 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların geçişi, ilgi gördü.

İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları arasında yürüyen komandolar, törene katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında katılımcılar, Türk bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulundu. (Murat KÜÇÜK/BOLU, DHA)



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NEVŞEHİR'DE 'NEFES'İN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü nedeniyle Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde düzenlenen törene, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, JAKEM köpeği 'Nefes'in' Astsubay Çavuş Emrah Varlı eşliğinde yaptığı gösteri, tören alanına gelenler tarafından ilgiyle izlendi. Tören alanında, 'Nefes' tarafından, ileri itaat çalışması, eğitmeni ile kalp masajı, mekik ve şınav çalışması sergilendi. (Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, DHA)



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MADENCİLER BARET VE TULUMLARIYLA YÜRÜDÜ

Zonguldak'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gazipaşa Caddesi’nde Valilik binası önünde törenle kutlandı. İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri hediye takdim etti.

(Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, DHA)



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Geçit törenine ise resmi ekiplerin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri de katıldı. Baret ve tulumlarıyla yürüyen deprem kahramanları olarak bilinen maden işçileri, protokol ve izleyicilerden büyük alkış topladı. Tören, resmi araçların geçişiyle sona erdi.

İSTANBUL'DA VATAN CADDESİ'NDE TÖREN

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde, Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Emniyet ekipleri tören alanı ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Vali Gül, 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Öğrenciler ise şiir okudu. 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü "Bir ses iki hareket" projesi kapsamında halk oyunları gösterisi düzenlendi.



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Törende; Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tören geçişi yapıldı. İBB Zabıtası'na bağlı personeller Türk Bayrağı açarak yürüdü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak alandan geçti. Vatan Caddesi'ndeki törene katılanlar vatandaşlar da korteji, elindeki Türk Bayrakları'nı sallayarak izledi.





Töreni izlemek için gelen Necip Can Özdemir, “İlk defa bu sene geliyorum, çok güzeldi. Bahçeşehir'den töreni izlemek için geldim. Askeri helikopterleri ve uçakları da görmek isterdim. Her sene geleceğim. 29 Ekim'de de gelirim" dedi. (Ömer ÇETİNASLAN - Burak KESKİNCİ / İSTANBUL, DHA)

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KOCATEPE'YE '100. YIL MOTOSİKLET SÜRÜŞÜ'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde Türkiye'nin birçok bölgesinden 500 motosikletli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Afyonkarahisar'da buluştu. Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında '100. Yıl Motosiklet Sürüşü'nü yapacak motosikletliler Zafer Meydanı'nda toplandı.

Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Yiğitbaşı, etkinliğin bu yıl 6'ncısının yapıldığını kaydederek, "Afyonkarahisar'da bir yılda iki motosiklet şampiyonası yaptığımız için heyecanlı ve gururluyuz. Etkinliğe katılan sporcularımızla bir arada olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından Türk bayraklı tişörtler giyen motosiklet sürücülerinin 20 kilometreden fazla mesafeyi aşarak Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi'ne ulaşacağı '100. Yıl Motosiklet Sürüşü'nün işareti verildi. Kocatepe'ye ulaşan grup, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Motosikletliler rehber eşliğinden günün anlam ve önemine özel anlatımı dinledikten sonra Kocatepe'den, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki festival alanına dönüş yaptı. (Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, DHA)



ALLAHUEKBER DAĞLARI'NDAKİ ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜLER

Erzurum merkez ve Oltu ilçesindeki doğaseverler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Allahuekber Dağları'nda şehitler için yürüdü. 20 kilometre yol katederek 3 bin 120 metre yükseklikteki şehit mezarlarına ulaşan grup üyeleri, İstiklal Marşı okudu, dualar etti.

Erzurum Yürüyüş Grubu ile Oltu ilçesinde bir grup doğasever, Zafer Bayramı dolayısıyla 22 Sarıkamış Harekatı sırasında binlerce askerin donarak şehit olduğu Allahuekber Dağları'na yürüdü.

Şenkaya ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi'nden sabah saatlerinde yürüyüşe başlayan grup, yaklaşık 20 kilometrelik etabı geçerek 3 bin 120 metre yükseklikteki Allahuekber Dağları'nın zirvesindeki şehit mezarlarını ziyaret etti. Allahuekber Dağları'nda şehit olanlar ve diğer şehitler ile hayatını kaybeden gaziler için dua eden yürüyüş grubu, 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nda şehit mezarlarını ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Erzurum Yürüyüş Grubu üyesi Ziya Amil, “Bu kutlu günde bütün şehitlerimizi, komutanlarımızı Gazi Mustafa Kemal Paşamızı rahmetle anıyoruz" dedi.