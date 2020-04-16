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Haber Giriş: 16.04.2020 - 18:17,Son Güncelleme:

3 yaşındaki Defne, 7 günde koronavirüsü yendi

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3 yaşındaki Defne, 7 günde koronavirüsü yendi
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Burdur’un Çeltikçi ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki Defne Özçelik, 7 günde sağlığına kavuştu. Defne, taburcu edilerek, evine gönderildi.

Çeltikçi ilçesinde yaşayan Özçelik ailesi, 3 yaşındaki kızları Defne’yi yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan küçük kız, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Defne, yaılan tedaviyle 7 günün sonunda koronavirüsü yenmeyi başardı. Koronavirüs testi negatife dönüşen Defne, taburcu edilerek evine gönderildi. Defne’nin 14 günlük karatina süresi evde devam edecek.

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