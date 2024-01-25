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3 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran şüphe: Anne ve babası gözaltına alındı

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#Bursa#Bursa Haberleri#Yasir
3 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran şüphe: Anne ve babası gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 16:14

Bursa'da evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Yasir A. (3), hayatını kaybetti. Vücudunda darp izlerine rastlanan çocuğun anne ve babası, gözaltına alındı.

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Olay, Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi Tekke Cami Sokak'ta Suriye uyruklu Yüsra-Ahmet A. çiftinin yaşadıkları evde meydana geldi. Aile, 3 yaşındaki oğulları Yasir A.'nın fenalaştığını söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

3 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran şüphe: Anne ve babası gözaltına alındı

İhbarla eve sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun kalbinin durduğu belirledi. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Yasir A., ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

3 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran şüphe: Anne ve babası gözaltına alındı

Vücudunda darp izleri tespit edilen çocuğun cenazesi morguna kaldırılırken, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kağıt toplayarak geçimlerini sağladıkları öğrenilen anne ile baba gözaltına alındı, polis ekipleri evde inceleme yaptı.

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3 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran şüphe: Anne ve babası gözaltına alındı

3 yaşındaki çocuğun ölümünde kan donduran şüphe: Anne ve babası gözaltına alındı

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#Bursa#Bursa Haberleri#Yasir

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