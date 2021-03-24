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Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

3 ülkenin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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3 ülkenin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetlerine ait M36 borda numaralı 'SPS Tajo', Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' ve Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.00’de giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetlerine ait M36 borda numaralı 'SPS Tajo', Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' ve Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' savaş gemileri boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat  10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemilerine boğazı geçişleri sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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