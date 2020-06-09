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DHA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 19:28,Son Güncelleme:

3 suçtan 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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3 suçtan 10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 3 suçtan kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Harun Şakrar (45), polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Birden fazla kişi ile yağma yapmak', 'Hakaret' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Harun Şakrar'ın ilçede olduğunu belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Şakrar'ın bulunduğu adresi belirledi. Polisin dün, Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyon sonucu Şakrar yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şakrar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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