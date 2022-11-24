3 şehir 3 kadın 3 dram

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DENİZLİ

BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

DENİZLİ’de kendisi gibi Özbekistan uyruklu eşi Gulzoda Kamolova (32) ile önceki gece arkadaşlarının yaşadığı Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’ndeki eve giden Sherzod Khakberdiev (32), öfkelenip bağırmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında mutfaktan bıçak alan Sherzod Khakberdiev, eşi Gulzoda Kamolova’yı göğsünden iki kez bıçakladıktan sonra beliklerini keserek intihara kalkıştı. Yaşanan olayın ardındın evdeki diğer Özbekistan uyruklu çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.





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Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, göğsünden bıçaklanan Gulzoda Kamolova’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Beliklerini kesen Khakberdiev ise ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kamolova’nın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, vize süresi bu ay dolan çiftin 3 ay önce Türkiye’ye giriş yaptığı öğrenildi.

İZMİR

POMPALIYLA VURULDU

İZMİR’in Urla ilçesinde, İpek Şaşmaz (44) ile eşi Yaşar Şaşmaz (57) arasında önceki gece 23.00 sıralarında, Yaka Mahallesi’ndeki evlerinde tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, Yaşar Şaşmaz evde bulunan pompalı tüfeği eline alınca İpek Şaşmaz kaçmaya çalıştı. Yaşar Şaşmaz pompalı tüfeği eşine doğrultarak ateşledi. Vücudunun birçok yerinden isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İpek Şaşmaz, kendisini sokağa attı. Komşuları kadının yardımına koşarken, Yaşar Şaşmaz bu sırada, aynı tüfekle önce cinsel uzvuna sonra da başına ateş etti. Yaşar Şaşmaz’ın silahı ateşlediği sırada bahçede bulunan bir köpek de isabet eden saçmalar sonucunda yaralandı.





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İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine gitti. Ağır yaralanan İpek Şaşmaz ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İpek Şaşmaz’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Yaşar Şaşmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan çift arasında, İpek Şaşmaz’ın bir hafta önce evi terk etmesi gerekçesiyle tartışma çıktığı ileri sürüldü.

KAYSERİ

EŞİNİN YÜZÜNE SIVI ATTI

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’ndeki evde yaşayan Afganistan uyruklu Kasım A. ile eşi Zanab N. arasında önceki gece 23.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kasım A., eşi Zanab N.’yi yüzüne attığı sıvıyla yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Kasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri Zanab N.’nin yüzüne atılan sıvı ile ilgili araştırma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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