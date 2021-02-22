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Alper TÜYDEŞ/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

3 saatte 4 metre boyunda kardan adam yaptılar

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3 saatte 4 metre boyunda kardan adam yaptılar
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde 7 kişi, 3 saatte 4 metre boyunda kardan adam yaptı.

Karacabey ilçesinin en yüksek kesimindeki yerleşim yeri olan kırsal Şahmelek Mahallesi'nde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Mahalle sakinleri de 4 metre boyunda kardan adam yaptı. Mahalle girişindeki kardan adamı, 7 kişi 2 traktör yardımıyla 3 saatte tamamladı.

Her gün araçlarıyla pek çok kişinin kar manzarasını görmek ve kar topu oynamak için mahallerine geldiğini anlatan Muhtar Recep Özen, "Her yıl karla birlikte köyümüze bir çok insan geliyor. Yüksekte olduğumuz için kar burada sıklıkla var, insanların da ilgisini çekiyor" dedi.

 

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