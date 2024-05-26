3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan açıklamada "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/er7HdsyWgw