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3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 13:00

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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