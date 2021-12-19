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‘3 milyon ton sera gazını önledik’

#Sera Gazı#Emine Erdoğan#Plastik Poşet Kullanımı
‘3 milyon ton sera gazını önledik’

Türkiye’de plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik bir azalma olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Yaklaşık 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi, 265 milyon ağaç kurtarıldı ve 1.5 milyon dekarlık orman alanı tasarrufu sağlandı” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında düzenlenen ‘Gezegenimiz İçin El Ele: İklim Tartışmasında Afrikalı Seslerin Duyurulması’ paneline Sierra Leone Devlet Başkanı eşi Fatima Maada Bio ve İklim aktivisti Nisreen Elsaim’le birlikte katıldı. Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’ni anlattı ve iklim krizine dikkat çekerek, özetle şunları söyledi:

EN BÜYÜK KÜRESEL SORUN...

“İklim değişikliği 100 yılımızın en büyük küresel sorunlarının başında yer alıyor. Bildiğiniz gibi hükümetler arası iklim değişikliği panelinin yayınladığı son rapor insanlık için kırmızı kod olarak değerlendirildi. Büyük resmi görmek için rakamlara bakacak olursak 240 milyon çocuk kıyı taşkınlarına, 400 milyon çocuk kasırgalara, 815 milyon çocuk kurşun kirliliğine, 820 milyon çocuk sıcak hava dalgasına, 920 milyon çocuk su kıtlığına ve 1 milyar çocuk artan hava kirliliğine yüksek oranda maalesef maruz kalıyor.

BÜYÜK DEĞİŞİME İMZA ATTIK

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Türkiye olarak biz de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz havzasında yer alıyoruz. Döngüsel ekonominin insanlara kazandırdığı bir anlayış olan ‘yeniden kullan, geri dönüştür’ modeliyle büyük bir değişime imza attık. Plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik bir azalma gerçekleşti. Bu azalmanın 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engellediğini bilmek büyük bir mutluluk. Proje başlangıcından bugüne 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi, 265 milyon ağaç kurtarıldı ve 1.5 milyon dekarlık orman alanı tasarrufu sağlandı.”

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#Sera Gazı#Emine Erdoğan#Plastik Poşet Kullanımı

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