MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 kişiyi rehin aldılar! İstanbul'da film gibi soygun
GeriGündem 3 kişiyi rehin aldılar! İstanbul'da film gibi soygun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

3 kişiyi rehin aldılar! İstanbul'da film gibi soygun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Başakşehir'de yüzü maskeli ve silahlı 6 kişi, çarparak durdurdukları kargo firmasına ait kamyonu içinde bulunan 3 çalışanla birlikte kaçırdı. Kamyonda bulunan elektronik cihazları alan şüpheliler, rehin aldıkları 3 çalışanı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Stadı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, içinde 3 çalışanın bulunduğu elektronik eşya yüklü kargo firmasına ait kamyona Atatürk Olimpiyat Stadı'nın önüne geldiği anda plakası alınamayan bir araç çarptı.

Çarpmanın ardından araçta bulunan yüzü maskeli ve silahlı 6 şüpheli, kamyonun önünü kesti.  6 şüpheli, 3 çalışanı etkisiz hale getirerek kamyondan indirdi.

Şüpheliler, çalışanları kendi araçlarına bindirirken içlerinden biri ise kamyonun direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler, takip edilmemek için ise kamyonda bulunan GPS cihazını söktü.

3 kişiyi rehin aldılar İstanbulda film gibi soygun


CİHAZLARI ÇALDILAR

Kamyonu Abdullah Paşa Caddesi üzerinde bir sokağa götüren soyguncular, kamyonun kasasında bulunan yüklü miktardaki cep telefonu, tablet ve bilgisayarı kendi araçlarına taşıdı.

Firmanın 3 çalışanını da sokakta bırakan 6 şüpheli olay yerinden kaçarken serbest kalan çalışanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonun bulunduğu alanı emniyet şeridi içine alarak delil araştırması yaptı.

Yapılan incelemenin ardından kamyon firma yetkililerine teslim edildi. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle