3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ silahlÄ± kavgada ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildi

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Olay, Ãœnalan Mahallesi Ayazma Caddesi Ã–zcan Sokakâ€™ta geÃ§tiÄŸimiz perÅŸembe 20.10 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Ã§ocuklar arasÄ±nda yaÅŸanan kavga nedeniyle aralarÄ±nda husumet doÄŸan iki aile Ã¼yeleri, barÄ±ÅŸmak iÃ§in sokak Ã¼zerindeki kahvehanede bir araya geldi. BarÄ±ÅŸma gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rerken, iki aile Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan yan bakma tartÄ±ÅŸmasÄ±, bir anda silahlÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Caddeye de taÅŸan Ã§atÄ±ÅŸmada, 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 2'si aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan polis ekipleri, Ã§atÄ±ÅŸmaya karÄ±ÅŸan ÅŸÃ¼phelilerin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis, 3â€™Ã¼ Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 12 kiÅŸi ÅŸÃ¼pheliyi yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ifadeleri alÄ±nan 12 ÅŸÃ¼pheli, iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kartalâ€™daki Anadolu Adalet SarayÄ±na sevk edildi. Sevk edilmeleri sÄ±rasÄ±nda ÅŸÃ¼phelilerden biri pusuya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini iddia ederek "Ã–zbeyleri niye almadÄ±nÄ±z?" diye baÄŸÄ±rdÄ±.Â

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