3 kişilik aile yanarak ölmüştü... Korkunç cinayette ayrıntılar ortaya çıktı! Çaldığı altınlarla borç ödemiş

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Olay, 5 Nisan saat 05.30 sıralarında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.

Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Anne, baba ve oğulları, yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

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PARMAĞINDAKİ ALTIN YÜZÜĞÜ ÇALDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan Halil Evcibağ gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi. Evcibağ’ın Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evcibağ, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

800 BİN TL DEĞERİNDE ALTINA ULAŞILAMADI

Öldürülen aileden anne Nurgül'ün yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarına ulaşılamadı. Evcibağ'ın gasbettiği ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken haberlerden katili gören bir kişi dün akşam jandarma karakoluna giderek cinayeti işleyen şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığında, yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söyledi.

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Bileziğin öldürülen aileye ait olabileceğini düşünerek jandarmaya geldiğini belirten şahıs, ekiplere ziynet eşyasını teslim etti. Jandarma ekipleri de yaptığı araştırmada bileziğin öldürülen kadına ait olduğunu belirledi.