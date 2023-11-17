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3 kişiden 1’i bedelli

Güncelleme Tarihi:

#Bedelli Askerlik#Askeralma Kanunu#Ödeme
3 kişiden 1’i bedelli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

Bedelli askerlik faaliyeti kapsamında 2019 yılından bu yana 569 bin 246 kişi bedelli askerlik uygulamasından faydalandı.

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2023 yılında toplam 384 bin 406 yükümlü silah altına alınırken, bunlardan 107 bin 637’si bedelli askerlik başvurusu yaptı. Buradan yaklaşık 12 milyar lira (11.924.909.184 TL ) Hazine’ye gelir geldi.

Haziran 2019’da çıkarılan Askeralma Kanunu kapsamında, yeni askerlik sisteminden bugüne kadar 2 milyon 744 bin 202 kişi yararlandı. Bu süre içerisinde toplam 569 bin 246 kişi bedelli askerlik yaparken, 29 bin 31 kişi ise dövizle askerlik görevi yerine getirdi. Yine bu sene dövizle askerlikten yararlanan 6 bin 358 kişiden 27 milyon 948 bin 350 Euro gelir elde edildiği öğrenildi.

BAŞVURU ÜCRETİ 122 BİN TL

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının ardından celp tercihlerini belirliyor. Bedelli askerlik başvurularında 122 bin 351 lira alınıyor.

 

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#Bedelli Askerlik#Askeralma Kanunu#Ödeme

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