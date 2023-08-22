3. katta yangın dehşeti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde daha önce Ulaşım A.Ş., BELBİM, BİMTAŞ gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarını da yapan Cemil Arslan, Kadıköy’deki bir binanın üçüncü katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşıyordu. Evde dün 04.00 sıralarında üçlü prizden kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Cemil Arslan, eşi Hatice Arslan ve kızları Şeyma Arslan yangını fark etseler de alevler nedeniyle kapıdan dışarı çıkamayınca kendilerini balkona attı. Ancak alevler baca etkisi nedeniyle balkonu yalayıp geçiyordu. Cemil Arslan ve Hatice Arslan balkon korkuluklarına tutunarak aşağı sarktı ve yardım beklemeye başladı. Ancak bir süre sonra ikisi de daha fazla tutunamadıkları için kendilerini aşağı bıraktı. Cemil Arslan bahçedeki çardağın üzerine, Hatice Arslan ise zemine düştü.

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KIZLARI YARA ALMADAN KURTULDU

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek balkonda mahsur kalan Şeyma Arslan’ı yara almadan kurtardı. Hatice Arslan’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kemiklerinde kırıklar olan Cemil Arslan ise hastanede tedavi altına alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri sabah saatlerinde yangının çıktığı evde inceleme yaptı. İlk tespitlere göre yangının üçlü prizin aşırı ısınması nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangını gören mahalleli Ahmet Şahin, “Yargın bir hayli alevliydi. Üst kattan bir kadının kendini attığını gördük” dedi.