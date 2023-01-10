Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 21 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Bahis#Operasyon#Malatya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 14:47

Malatya, İstanbul ve Bayburt'ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.    

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelileri belirledi. Yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis oynatıldığı ve öğrenciler adına açılan banka hesaplarından para transferi yapıldığı ve son 90 gün içerisinde 48 milyon TL para hareketinin gerçekleştiği tespit edilmesi üzerine ekipler, Malatya, İstanbul ve Bayburt'ta 30 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan baskında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 31 cep telefonu, 54 sim kart, 9 bilgisayar, 2 tablet, 4 USB, 2 hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı ile 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahis#Operasyon#Malatya

BAKMADAN GEÇME!

Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin
10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020