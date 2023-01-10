3 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 21 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelileri belirledi. Yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis oynatıldığı ve öğrenciler adına açılan banka hesaplarından para transferi yapıldığı ve son 90 gün içerisinde 48 milyon TL para hareketinin gerçekleştiği tespit edilmesi üzerine ekipler, Malatya, İstanbul ve Bayburt'ta 30 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan baskında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 31 cep telefonu, 54 sim kart, 9 bilgisayar, 2 tablet, 4 USB, 2 hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı ile 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.