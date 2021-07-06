MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
GeriGündem 3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 22:30 | Son Güncelleme:

3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alırdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,ÿ6 Temmuz günü Gaziantep, Kahramanmaraş ve Çorum'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün, KHK ile ihraç edilen rütbeli emniyet mensuplarının bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 20 adet sikke, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi