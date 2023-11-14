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3 ilde eş zamanlı operasyon... DEAŞ'ın bombacısı yakalandı: 5 kişi gözaltına alındı

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#DEAŞ#Bursa#EYP
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 11:27

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde eş zamanlı yapılan DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi DEAŞ'ın bombacısı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışları sonucu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt içerisinde EYP (El yapımı patlayıcı) imalatında görev alan, para dağıtım faaliyetinde bulunan, yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden ve savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahısların bulunduğu Irak uyruklu 5 kişi yakalandı.

Bursa, Ankara ve Mersin illerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Operasyon anları da kameraya saniye saniye yansıdı.

3 ilde eş zamanlı operasyon... DEAŞın bombacısı yakalandı: 5 kişi gözaltına alındı

3 ilde eş zamanlı operasyon... DEAŞın bombacısı yakalandı: 5 kişi gözaltına alındı

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#DEAŞ#Bursa#EYP

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