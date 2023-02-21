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3 ilde eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

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#Kocaeli#Kaçakçılık#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 20:32

Kocaeli merkezli 3 ilde polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlarda kaçakçılara ağır darbe vuruldu. 15 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 11 ton 650 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bölgede bandrolsüz nargile tütünü imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma gerçekleştiren ekipler, Kocaeli merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

3 ilde eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Operasyonlar çerçevesinde 15 şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 11 ton 650 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 501 adet Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, 864 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli#Kaçakçılık#Operasyon

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