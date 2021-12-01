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3 gündür haber alınamıyordu... Acı haber geldi

#Aziz Savaş#Kayıp#Çanakkale
3 gündür haber alınamıyordu... Acı haber geldi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 3 gündür kayıp Aziz Savaş'ın (82) cansız bedenine ulaşıldı. 

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Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş, 3 gün önce evden çıktı. Savaş'ın  dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Savaş'ın son görüldüğü köyün çevresinde jandarmanın yanı sıra, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile arama kurtarma derneği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarına, köylüler de destek verdi. 3 gündür aranan Savaş'ın Sarıtepe mevkiinde cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Aziz Savaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Savaş'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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#Aziz Savaş#Kayıp#Çanakkale

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