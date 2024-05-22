3 günde Alper Gezeravcı ve onu taşıyan uzay aracının minyatürünü yaptı

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Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu El Sanatları usta öğreticisi Mustafa Ercan, topladığı atık malzemelerden, yaklaşık 3 günde, 4 kilo ağırlığında Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ve onu taşıyan minyatür uzay istasyonu görselini yaptı. Görsel, ileriki günlerde yapılacak olan Erdemli Halk Eğitim Merkezi El Sanatları sergisinde vatandaşların beğenisine sunulacak.

‘HEMŞEHRİMİZLE GURUR DUYUYORUZ’

Usta öğreticisi Mustafa Ercan, atık malzemelerin değerlendirmek için yola çıktığını belirterek, "Hemşerimiz olan Türkiye’nin ilk uzaya giden kişisi olan Alper Gezeravcı ile çok gurur duyduk. Hemşerimiz ve aynı zamanda bir Yörük çocuğu olan Alper Gezeravcı’nın bu tarihi anını sanatıma yansıtmak istedim. Toplamış olduğum atık malzemelerde atölyemizde 3 gün çalışmanın ardından bu uzay istasyonu minyatürünü yaptım. Ne kadar gurur duysak azdır. Yapmış olduğumuz bu minyatür ileriki tarihlerde Müdürlüğümüzün düzenleyeceği sergide vatandaşların beğenisine sunulacak" dedi.