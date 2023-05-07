‘3 fidan’ anıldı

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Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anmaya Ankara 68’liler, Devrimci 78’liler Federasyonu, Ankara Dersimliler Derneği, EHP, EMEP, İHD, KESK, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Mülkiyeliler Birliği, Pir Sultan Abdal Derneği, SYKP, TİP, Türkiye Komünist Gençliği ve Yeşil Sol Parti katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da anma programına katılanlar arasında yer aldı.



Karşıyaka Mezarlığı 2’nci kapıda toplanan katılımcılar, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın fotoğraflarıyla mezarların bulunduğu noktaya yürüdü ve kırmızı karanfiller bıraktı.



Gezmiş, Aslan ve İnan’ın mezarlarına kırmızı karanfillerin yanı sıra bir bardak çay bırakıldı. Yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Halkın 3 yiğit evladı 12 Mart faşist cuntası tarafından idama gönderileli 51 yıl oldu. Onlar parasız ve eşit eğitim hakkı, özerk ve demokratik üniversite, eşit, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye için mücadele ediyorlardı. Onların mücadelesini saygıyla selamlıyoruz. Bizler Denizlerden bugüne mücadele bayrağını yere bırakmadık ve bundan sonra da karalılıkla taşımaya devam edeceğiz.”





