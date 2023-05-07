Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘3 fidan’ anıldı

Güncelleme Tarihi:

#3 Fidan#Deniz Gezmiş#Yusuf Aslan
‘3 fidan’ anıldı
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 07:00

“3 Fidan” olarak bilinen, Türkiye’de 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972’de Ulucanlar Cezaevi’nde idam edilişlerinin 51. yıldönümünde, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Haberin Devamı

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anmaya Ankara 68’liler, Devrimci 78’liler Federasyonu, Ankara Dersimliler Derneği, EHP, EMEP, İHD, KESK, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Mülkiyeliler Birliği, Pir Sultan Abdal Derneği, SYKP, TİP, Türkiye Komünist Gençliği ve Yeşil Sol Parti katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da anma programına katılanlar arasında yer aldı.

Karşıyaka Mezarlığı 2’nci kapıda toplanan katılımcılar, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın fotoğraflarıyla mezarların bulunduğu noktaya yürüdü ve kırmızı karanfiller bıraktı.

Gezmiş, Aslan ve İnan’ın mezarlarına kırmızı karanfillerin yanı sıra bir bardak çay bırakıldı. Yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Halkın 3 yiğit evladı 12 Mart faşist cuntası tarafından idama gönderileli 51 yıl oldu. Onlar parasız ve eşit eğitim hakkı, özerk ve demokratik üniversite, eşit, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye için mücadele ediyorlardı. Onların mücadelesini saygıyla selamlıyoruz. Bizler Denizlerden bugüne mücadele bayrağını yere bırakmadık ve bundan sonra da karalılıkla taşımaya devam edeceğiz.”


Haberle ilgili daha fazlası:
#3 Fidan#Deniz Gezmiş#Yusuf Aslan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF
Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

#Seyahat
ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı