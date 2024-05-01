3 defa uzaklaştırma kararı aldırmış: Minenur’u koruyamadık

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Minenur Ala (27) ile taksi şoförlüğü yapan Emrah Ala (36) 11 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 5 ve 6 yaşlarında iki çocukları dünyaya geldi. Ankara Mamak’ta oturan çiftin, üst katında ise Minenur’un annesi Döndü Esen oturuyordu. Emrah, ‘açık ve dar giysiler giydiği’ gerekçesiyle eşiyle sürekli tartışıyordu. Yaşanılan tartışmalar nedeniyle, genç kadın, 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Uzaklaştırma kararı verildiği dönemlerde, Emrah çocuklarını görmek için kayınvalidesinin evine gidiyordu. 10 Aralık 2023 günü küçük oğluyla vakit geçiren Emrah, çocuğu kayınvalidesinin evine bıraktı. İddiaya göre bu sırada genç kadın, “Seninle konuşacaklarım var, çocuğu bırakınca gitme” dedi. Emrah Ala, daha sonra arabayla eşini alarak İmrahor istikametine gitti. Yol boyunca genç kadın, boşanmak istediğini, kendisine yeni bir hayat çizeceğini eşine söyledi. İmrahor Viyadüğü’nün arka kısmındaki boş arazide bir süre araç içinde konuşan çiftin, konuşması tartışmaya dönüştü. Bu sırada, Emrah Ala, aracın arka tarafında oturan eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayarak, Emrah Ala hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

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Sanık koca, savunmasında “Minenur çantasında ekmek bıçağı çıkartarak bana tutup ‘Bugün ya sen öleceksin ya da ben öleceğim’ dedi. Bıçağı yüzüme doğru salladı. Bu sırada bıçağı Minenur’dan aldığımda kendimi kaybedip Minenur’u yüzüne ve boğazına bıçakla vurmaya başladım. Minenur, bana bıçak çekmeseydi, bıçak ile saldırıda bulunmasaydı, ben kesinlikle onu öldürmeyecektim. Minenur’un bu hareketinden ve söylemlerinden dolayı kendimi kaybettim. O anki cinnet geçirmem ile alakalı bir durum oldu” dedi.

BIÇAK YALANI ÇANTAYA SIĞMADI

İddianamede, “Maktul Minenur’un çantasının ebadı ve bıçağın uzunluğu göz önüne alındığında olayda kullanılan bıçağın maktulün çantasına sığmasının mümkün olmadığı gözlemlenmiştir” değerlendirilmesi yapıldı.