3 çocuk su dolu inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Acılı babayı isyan ettiren görüntü: Hâlâ önlem yok

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Sancaktepe’de Pazartesi günü evlerinden top oynamak için çıkan Berat Sağın (7), Baran Sağın (9), Batuhan Sağın(11) kardeşlerin cansız bedenleri inşaatın su dolu temelinde bulunmuştu. Yaşanan olayda ihmal olduğunu iddia eden baba Ayvaz Sağın, çocuklarının hayatını kaybettiği inşaat alanında konuştu. Sağın, inşaat alanı ve çevresinde hala tedbir alınmadığını belirtti.

"50 SANTİMLİK SAC DA KAYBOLMUŞ"

Olayı anlatan baba Ayvaz Sağın, "Her şey ortada görünen burada. İhmal. 50 santim yok. Çocuk giriyor göründüğü kadarıyla zaten dibi gözüküyor. Çocuğun topu düşüyor çocuk giriyor ama asansör boşluğu çukuru var 2 metre derinliğinde o taşın düştüğü yerde. Çocukların topu da şansa oraya gidiyor. Almaya çalışırken biri düşüyor, diğerleri de onu tutayım derken düşüyorlar üçü birden o çukurda rahmetli oluyorlar. Topa ulaşamayınca, müdahale etmişler demek ki. Biri girmiş alamayınca diğerleri de müdahale etmiş.

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Hava soğuk, elbiselerle suya mı gireceklerdi? Mantıklı değil. Buradan bakınca sac yok. Burada bir yol çalışması olmuş, 50 santimlik sac da kaybolmuş, dümdüz zemin olmuş. Çocuk ne yapsın, düşmüş boğulmuş." dedi.

"SUYUN YÜZEYİNDE BULDUK"

Arama çalışmalarını anlatan Sağın, "Biz önce okula gittik kamera kayıtlarına baktık. Geldi okula kamera kayıtlarına baktık, kayıtlarda çocukların okul bahçesinde oynadıkları görülüyor. Bahçeden çıktıktan sonra bu bölgeye yöneldiklerini görüyoruz, daha detaylı baktığımızda çamurlu suyun ilerisine gitmediklerini ilerlemediklerini gördük. Muhtarla beraber inceleme yaparken zaten, cesedi suyun yüzeyinde bulduk." şeklinde konuştu.

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"HALA GÜVENLİK YOK, HALA ÖNLEM YOK"

Baba Ayvaz Sağın, "O gün çocuklar bu taraftan yürümeyi tercih etmiş. Arkamızda da yeni yapılan okullar var bu bölgede. Çok büyük ihmal var baktığın zaman. Benim çocuğum gitti artık geri dönüşü yok. Herkesin çocukları bizim çocuklarımız .Buradan geçerken yine bir çocuk gelip buradan düşse bunun hesabını kim verecek? Hala aynı şekilde duruyor, hala güvenlik yok, hala önlem yok, su hala burada. O çukur da üstü açık şekilde hala duruyor. O iki metrelik asansör boşluğu da duruyor. 30 santim var gölge gibi gözüküyor orada ve hala yanıltıcı.Ben de gitsem ben de oraya düşeceğim" ifadelerini kullandı.

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