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3 çocuk ortalığı birbirine kattı! Polis, 20 kilometre kovaladı; 1'i yakalandı 2'si kaçtı

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#Antalya#Konyaaltı#Antalya Haberleri
3 çocuk ortalığı birbirine kattı Polis, 20 kilometre kovaladı; 1i yakalandı 2si kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 16:51

Antalya'da seyir halindeki açık kasa kamyonette 1'i şoför mahallinde 3 çocuğu gören polis, 'dur' ihtarında bulundu. 20 kilometrelik takip sonrası kamyoneti sokakta bırakan çocuklardan 2'si kaçarken, isminin M.B. (12) olduğu belirlenen çocuk araçta ekipleri bekledi.

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Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasında öğle saatlerinde, bir çocuğun 11 EH 864 plakalı açık kasa kamyoneti kullandığını gören polis ekipleri, aracı takibe aldı.

3 çocuk ortalığı birbirine kattı Polis, 20 kilometre kovaladı; 1i yakalandı 2si kaçtı

Ekipleri gören ve yaşları 12-15 arasında değişen 3 çocuk, kaçmaya başladı. Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde devam eden kaçış yaklaşık 20 kilometre devam etti. Güvenlik Mahallesi 266 Sokak'ta kamyoneti bırakan çocuklardan 2'si kaçarken, M.B. ise araçta polisi bekledi.

3 çocuk ortalığı birbirine kattı Polis, 20 kilometre kovaladı; 1i yakalandı 2si kaçtı

Evinin önünde yaşanan olay nedeniyle korktuğunu anlatan Ayşe Günay (74), "Evde kahve içiyordum. Sesleri duydum dışarı çıktım. Çok korktum. Çocuklardan biri benim avlumdan atlayarak gitti.

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3 çocuk ortalığı birbirine kattı Polis, 20 kilometre kovaladı; 1i yakalandı 2si kaçtı

Çocuklar 12-13 yaşlarındaydılar. Akılları ermiyor ama böyle araç kullanmaları iyi değil. Afacan hem de nasıl afacanlar" dedi. Araçtaki M.B.'ye de tepki gösteren Günay, "Niye benim buradan giriyorsunuz.

3 çocuk ortalığı birbirine kattı Polis, 20 kilometre kovaladı; 1i yakalandı 2si kaçtı

Sen bilirsin arkadaşlarının gittiği yeri. Beraber atladınız, sen koşamadın o koştu. Sen bir de kilolusun evlat" dedi.

3 çocuk ortalığı birbirine kattı Polis, 20 kilometre kovaladı; 1i yakalandı 2si kaçtı

M.B., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Kamyonet ise çekiciyle otoparka çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

3 çocuk ortalığı birbirine kattı Polis, 20 kilometre kovaladı; 1i yakalandı 2si kaçtı

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#Antalya#Konyaaltı#Antalya Haberleri

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