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3 çocuğunun annesini öldürmüştü... Tutuklandı

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#Antalya#Cinayet#Mahkeme
3 çocuğunun annesini öldürmüştü... Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 13:49

Antalya'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayıp öldüren, kendisini de yaralayan Yılmaz Gündüz (33), tedavisi sonrası tutuklandı.

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Olay, 15 Ocak saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz, 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, yanındaki ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezersoy, hayatını kaybetti. Gezersoy'un cenazesi Uşak'a götürülürken, olaydan sonra kendisini de bıçaklayan Yılmaz Gündüz, tedavi altına alındı. Tedavisi sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Gündüz, işlemleri sonrası tutuklandı.

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#Antalya#Cinayet#Mahkeme

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