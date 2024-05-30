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3 çocuğunu katleden babanın ifadesi ortaya çıktı... Tüyler ürperten sözler: Kahvaltı yapıyorduk, bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

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#Bursa#Cinayet#Bursa Haberleri
3 çocuğunu katleden babanın ifadesi ortaya çıktı... Tüyler ürperten sözler: Kahvaltı yapıyorduk, bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 11:42

Bursa'da çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç’ın (39) ifadesinde “Simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum” dediği belirtildi.

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Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta dün 4 katlı apartmanın bodrum katında oturan, evlerde boyacılık yapan Metin Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

3 çocuğunu katleden babanın ifadesi ortaya çıktı... Tüyler ürperten sözler: Kahvaltı yapıyorduk, bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

Eşi G.K.’nin bir yıl önce psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat Kılıç’ı terk edip, 3 çocuğuyla birlikte Erzurum’a ailesinin yanına gittiği ifade edildi.

3 çocuğunu katleden babanın ifadesi ortaya çıktı... Tüyler ürperten sözler: Kahvaltı yapıyorduk, bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

Murat Kılıç'ın polisteki ifadesinde, "Eşim beni terk ettikten sonra bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum.

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3 çocuğunu katleden babanın ifadesi ortaya çıktı... Tüyler ürperten sözler: Kahvaltı yapıyorduk, bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım. Çarşamba günü aldım. Evimizde, simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim. Öyle de yaptım" dediği öğrenildi.

3 çocuğunu katleden babanın ifadesi ortaya çıktı... Tüyler ürperten sözler: Kahvaltı yapıyorduk, bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

GERİYE PENCEREYE ASILAN KIYAFETLER KALDI

Cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kardeşlere otopsi yapıldı. Zeynep ve Aslı Kılıç'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Babaları tarafından öldürülen üç kardeşten geriye, ölmeden önce yıkayıp evlerinin penceresine astıkları kıyafetleri kaldı.

Murat Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

3 çocuğunu katleden babanın ifadesi ortaya çıktı... Tüyler ürperten sözler: Kahvaltı yapıyorduk, bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

3 çocuğunu katleden babanın ifadesi ortaya çıktı... Tüyler ürperten sözler: Kahvaltı yapıyorduk, bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

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#Bursa#Cinayet#Bursa Haberleri

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