3 cinayet olayına karışan cezaevi firarisi sürekli imaj değiştirmiş

İlk olarak 2012 yılında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçunu işledikten sonra 4 yıl 5 ay hapis cezası alan ancak adli kontrolle serbest bırakılan İrfan Saygılı, 2014'te Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde Soner Dağoğlu'nun öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı yıl yarı açık cezaevine gönderilen Saygılı, buradan firar ettikten sonra 2016'da Bitlis'in Genç ilçesinde ismi açıklanmayan kişinin, daha sonra da aynı yıl içinde Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde Serhat Aydemir'in öldürülmesi olayına karıştı.

'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 2019 yılında yargılanmasına gıyabi olarak devam edilen İrfan Saygılı'nın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Saygılı'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'ndeki evde saklandığını tespit etti. Adrese özel harekat polisleriyle giren ekipler, Saygılı'yı gözaltına aldı. Saygılı'nın yakalanmamak için arandığı süre boyunca sürekli saç ve sakal tarzını değiştirdiği ortaya çıktı. İrfan Saygılı, işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.