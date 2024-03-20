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3 aylık Meva çıkan yangında hayatını kaybetti! Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi

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#Antalya#Yangın#Bebek
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 14:21

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı binanın son katında çıkan yangında 3 aylık Meva Çalı, hayatını kaybetti. Acı haberi duyup sınav için gittiği okuldan dönen annesi Şeval Çalı, sinir krizi geçirdi.

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Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Şeval Çalı, 3 aylık bebeği Meva'yı uyuttuktan sonra sınava girmek için babası ile okula gitti. İddiaya göre, Meva'nın yattığı odada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

3 aylık Meva çıkan yangında hayatını kaybetti Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi

Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak'taki 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde bulunan anneanne ile dayı, Meva'yı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

3 aylık Meva çıkan yangında hayatını kaybetti Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren dayı ve anneanne, çatıya çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Alevleri söndürüp, içeri giren ekipler, Meva'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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3 aylık Meva çıkan yangında hayatını kaybetti Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi

TABUTU GÖRÜNCE YİNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alarak eve gelen Şeval Çalı, ölüm haberini duyunca sinir krizi geçirdi. Çalı'yı ailesi ile komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şeval Çalı, ambulansla hastaneye götürüldü.

3 aylık Meva çıkan yangında hayatını kaybetti Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi

Hastaneden dönen Çalı, çocuğunun tabutunun görünce bir kez daha sinir krizi geçirdi. Meva'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yoldan geçtiği sırada yangını görüp, bebeği kurtarmaya çalışan Serkan Gezinci, "İçeride bebek olduğunu söylediler.

3 aylık Meva çıkan yangında hayatını kaybetti Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi

Ben ve arkadaşım da yoldan geçerken yardım etmek için geldik. İçeriye girip, kurtarmaya çalıştık ancak alevler her yeri sarmıştı. Kurtaramadık" dedi.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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3 aylık Meva çıkan yangında hayatını kaybetti Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi

3 aylık Meva çıkan yangında hayatını kaybetti Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi

3 aylık Meva çıkan yangında hayatını kaybetti Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi

 

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#Antalya#Yangın#Bebek

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