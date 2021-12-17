3 ayda 3. doz Omikron’a özel...

Haberin Devamı

HASTALIK HIZINI AZALTMAK İÇİN...

Prof. Dr. İftihar Köksal: Hatırlatma dozunun üç aya çekilmiş olması Omikron varyantına özel bir durum. Bu ‘üç ayda bir aşı olacağız’ anlamına gelmiyor. Aşılanmak bulaştırıcılığı engellemese de hastalıktan koruyor. Hastalanma hızını azaltmak için alınmış bir karar. Normalde aşılar arası süre 6 ay. COVID-19’da önümüzü tam göremiyoruz. Şimdiye kadar bilgiler hastalığın hafif belirtilerle geçirildiğini gösteriyor. Bu umut verici ancak İngiltere’de birkaç ölüm vakası bildirilince hatırlatma dozu süresi öne çekildi. Türkiye’deki Omikron varyantına sahip kişi sayısı bilinmiyor. Delta varyantından ve Delta Plus’tan daha hafif seyrediyor. Son zamanlarda gördüğümüz vakalar son derece hafif. Hepsi aşılı. ‘Antikorum var aşı olmasam olur’ demek çok yanlış. Antikoru yüksek olanlar da virüsü alabiliyorlar. Antikor düzeyinin hastalığın klinik seyriyle de ilgisi yok. Aralık ayında enfekte olanların hemen hepsinin aşılarını temmuz ve ağustos ayında yaptırdığını görüyoruz. 5. aydan sonra aşıların koruyuculuğu azalıyor. Bu nedenle hatırlatma dozu çok önemli.

Haberin Devamı

2 DOZ BIONTECH YÜZDE 70 KORUYOR

Prof. Dr. Zafer Kurugöl: COVID-19 geçiren kişilerin kanlarında yapılan çalışmalara göre koruyucu antikorlar Omikron varyantına karşı 8.4 kat daha az etkili. Oysa Delta orijinal 1.2 ile 4.5 kat daha az etkiliydi. Yani, Omikron’dan korunma için orijinal Vuhan suşuna göre 8.4 kat, Delta’ya göre 2-3 kat antikora gerek var. Yine yapılan iki çalışmada BioNTech aşısının Omikron’un neden olduğu hastane yatışlarına karşı koruma oranı yüzde 70 gibi. Ama bu oran Delta için yüzde 90’dı. Delta’ya karşı iki doz aşılı kişi enfeksiyona karşı yüzde 90 oranında korunurken, Omikron’da bu oran yüzde 33’lere kadar düşüyor. Aşı ve bağışıklıktan önemli bir kaçış söz konusu. Aşıların bu yeni varyanta göre düzenlenmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. O zamana kadar mutlaka iki doz yapılmış kişilere çok daha erken hatırlatma dozu yapılmalı. Yani Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun aldığı üç ay sonra hatırlatma yapılması kararı çok yerinde. Hatta, İngiltere’de 40 yaş üzeri kişilere ikinci doz aşıdan iki ay sonra hatırlatma dozu yapılıyor. Ülkemizde de alınan karara göre aşısı tamamlanmış ve üzerinden üç ay geçmiş herkesin hatırlatma dozu yaptırması gerekiyor.

Haberin Devamı

EK DOZ SAĞLIĞA ZARARLI DEĞİL

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Pek çok ülke incelendi ve heterojen aşılanmanın yani farklı aşılarla devam etmenin ciddi antikor oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar istedikleri aşı ile aşılanabilirler. Omikron varyantı çok hızlı yayılıyor. Vakalar artacaksa hazırlıksız yakalanmamak için aşılanmada üç ayın önünü açmış olduk. Bu, Omikron’a özel bir uygulama. Önümüzdeki dönemde aşılanmaların ne süreyle olacağına bakacağız. Antikor sayısı düşmeden aşılanmak daha önemli. Bu nedenle herkesin içi rahat olsun. Üç ay sonra hatırlatma dozu yaptırmak sağlımıza zararlı değil, aksine aşılanmak bu dönemde çok önemli. Hatırlatma dozu şu an 18 yaş üstü için açıldı.

Haberin Devamı