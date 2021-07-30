3 aile daha evlatlarına kavuştu

DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 696’ncı günde de sürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ikna çalışması sonucu önceki gün PKK’dan kaçarak teslim olan 5 örgüt mensubu arasında, evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer’in oğlu Mustafa, Güllü Turan’ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz’ün kardeşi Ensari Karaşan’ın olduğunu bildirmesi, aileler tarafından sevinçle karşılandı. Ayşegül Biçer ve eşi Rauf Biçer’in 2019’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan tek oğulları Mustafa; Güllü Turan’ın Tunceli’de 2015 yılında lisede eğitim gördüğü sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev ve Hayriye Akyüz’ün üniversite öğrencisiyken Diyarbakır’da kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan, yetkililerin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK’nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.



Güvenlik güçlerince sorguları tamamlanan Mustafa Biçer, Alev Turan ve Ensari Karaşan, Diyarbakır’da aileleriyle buluştu. Diyarbakır Valiliği’ndeki buluşmada, aileler evlatlarıyla uzun süre hasret giderdi. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısının 31’e çıkması, HDP binası önünde davul zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı.

UMUT OLDULAR

Bu müjdeli haberlerin kendileri için de umut olduğunu söyleyen nöbetteki diğer anneler, “Bu mutluluğu biz de yaşamak istiyoruz. Biz de kurban kesip, davul zurna çalmak istiyoruz. Çocuklarımız bir an önce gelsin de bu mutluluğu yaşayalım” diye konuştu.

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