29 yıldır boştu... Hakkari'de köylere geri dönüş hazırlığı

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Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla kademeli olarak yeniden yerleşime açılması planlanan Çukurca ilçesine bağlı Tekevler, Işıklı, Çayırlı, Uzundere, Dedeköy, Çağlayan, Karasu, Çınarlı, Kavuşak, Maden, Kayalık, Kurudere köyleri ile bağlı mezralarına dönüşün yapılması için çalışma başlatıldı. Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, beraberindeki Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Çukurca Özel Harekat Amiri Muhammet Öcal ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç ile birlikte ilk olarak 1995’ten beri güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Işıklı, Kavaklı ve Kurudere köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.