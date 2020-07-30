29 Temmuz 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 1. devir gerçekleşti- MPİ 1344. hafta Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları, bu hafta da zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturdu. Milli Piyango İdaresi'nin genel merkezinde gerçekleşen çekilişin ardından, 1344. hafta Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 6 bilenin büyük ikramiyeyi aldığı oyunda, diğer ikramiyler de sahiplerini buldu. İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar...

MPİ'den yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Sayısal Loto çekilişinde 1.188.164,75 TL ikramiye devretti.

29 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1344. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:45'te gerçekleşti. Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

MPİ'den yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun son çekilişinde 1 kişi 14.535.573,10 TL kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.