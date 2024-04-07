29 kişinin hayatını kaybettiği binada çalışmalar sürüyor... Ana hat üzerinden elektrik verildi

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Beşiktaş Gayrettepe'de geçtiğimiz salı günü "Masquerade" adlı gece kulübündeki yangının ardından binaya elektrik verilebilmesi için BEDAŞ çalışmalarda bulundu. Binaya ana hat üzerinden elektrik verilmesi üzerinde çalışıldı.

Ana hatta ulaşabilmek için gece kulübünün mal çıkışı noktasında iş makinesi ile kazı yapıldı. Ana hattan çekilen kablolarla yeni takılan kofraya elektrik verildi. Yangının ardından oturanların tahliye edildiği binaya yarın itibariyle su ve doğalgaz da verileceği öğrenildi.