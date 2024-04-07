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29 kişinin hayatını kaybettiği binada çalışmalar sürüyor... Ana hat üzerinden elektrik verildi

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#Beşiktaş#İstanbul#Masquerade
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 15:23

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünün bulunduğu binada ve çevresinde ekiplerin çalışması sürüyor. Binaya ana hattan elektrik verilirken yarın itibariyle su ve doğalgaz da verileceği öğrenildi. 

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Beşiktaş Gayrettepe'de geçtiğimiz salı günü "Masquerade" adlı gece kulübündeki yangının ardından binaya elektrik verilebilmesi için BEDAŞ çalışmalarda bulundu. Binaya ana hat üzerinden elektrik verilmesi üzerinde çalışıldı.

29 kişinin hayatını kaybettiği binada çalışmalar sürüyor... Ana hat üzerinden elektrik verildi

Ana hatta ulaşabilmek için gece kulübünün mal çıkışı noktasında iş makinesi ile kazı yapıldı. Ana hattan çekilen kablolarla yeni takılan kofraya elektrik verildi. Yangının ardından oturanların tahliye edildiği binaya yarın itibariyle su ve doğalgaz da verileceği öğrenildi.

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29 kişinin hayatını kaybettiği binada çalışmalar sürüyor... Ana hat üzerinden elektrik verildi

 

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#Beşiktaş#İstanbul#Masquerade

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