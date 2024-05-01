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29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi'nin kurulması kararı Resmi Gazete'de... Bakan Tunç'tan açıklama

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#Resmi Gazete#Ankara#İstanbul
29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesinin kurulması kararı Resmi Gazetede... Bakan Tunçtan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 05:50

Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van ilerinde 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Yeni kurulan 44 İdare ve Vergi Mahkemesi, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

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1 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; 6 ilde 44 yeni İdare ve Vergi Mahkemesi kurulacak. Bu mahkemeler, Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van illerinde 29'u İdare Mahkemesi olarak, 15'i ise Vergi Mahkemesi olarak yargı bünyesinde hizmet verecek.

'BAKAN TUNÇ KARARI PAYLAŞTI'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van illerimizde 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan 44 İdare ve Vergi Mahkemesi, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

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#Resmi Gazete#Ankara#İstanbul

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