29 Ekim’deki konuşması nedeniyle gözaltına alınmıştı... O öğretmen adli kontrolle serbest

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Antalya'daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni E.K.'nin, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşma, sosyal medyada gündem oldu. Konuşmanın çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen E.K. hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adli işlem başlattı. İşlemin ardından E.K., dün polis tarafından gözaltına alındı.

YAZILI AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Ekim 2023 günü ilimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren kolejde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla, 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.' şekilde yer alan görüşler üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda, şüpheli E.K. isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında; 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır."

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Öğretmen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.