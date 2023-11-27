×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

280 kiloluk Rus koltuğunda öldü

Güncelleme Tarihi:

#Leonid Andreev#Kalp Krizi#Rusya
280 kiloluk Rus koltuğunda öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 07:00

DÜNYANIN en şişman insanlarından olan Rus Leonid Andreev evinde ölü bulundu. 280 kilogram ağırlığındaki adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Kazakistan sınırına yakın Armizonskoye köyünde yaşayan Andreev’in gençliğinde bir atlet olduğu ve yalnızca 70 kilo ağırlığında olduğu belirtildi. Vefatından önce gazetecilerle konuşan Andreev, Rus ordusunda da görev yaptığını ve askerliği bıraktıktan sonra hızla kilo almaya başladığını söylemişti. Kısa süre önce bir doktorla görüştüğü ve kilo vermek için çalışmaya başladığı öğrenilen Andreev, hareket etmekte zorlanması nedeniyle tüm hayatını evinin kanepesinde yatıp televizyon izleyerek geçiriyordu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Leonid Andreev#Kalp Krizi#Rusya

BAKMADAN GEÇME!