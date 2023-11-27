280 kiloluk Rus koltuğunda öldü

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Kazakistan sınırına yakın Armizonskoye köyünde yaşayan Andreev’in gençliğinde bir atlet olduğu ve yalnızca 70 kilo ağırlığında olduğu belirtildi. Vefatından önce gazetecilerle konuşan Andreev, Rus ordusunda da görev yaptığını ve askerliği bıraktıktan sonra hızla kilo almaya başladığını söylemişti. Kısa süre önce bir doktorla görüştüğü ve kilo vermek için çalışmaya başladığı öğrenilen Andreev, hareket etmekte zorlanması nedeniyle tüm hayatını evinin kanepesinde yatıp televizyon izleyerek geçiriyordu.