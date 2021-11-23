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28 Şubat’ta yeniden yargılama

#Yargıtay#Mahkeme#Kemal Gürüz
28 Şubat’ta yeniden yargılama

Yargıtay’ın 16 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından, 28 Şubat davası yeniden görülmeye başlandı.

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada 11 sanık hazır bulunurken, 5 sanık sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Duruşmada, sanıkların Yargıtay kararına ilişkin beyanları alındı. Sanıklardan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, “Yargıtay’ın bozma kararına katılıyorum, gerekçelerine katılmıyorum. Beraatimi talep ediyorum” ifadesini kullandı.

Dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel, bozma kararına ilişkin, “Oluşmayan darbeye yardım suçundan beraatimi istiyorum” diye konuştu.

‘DELİL DEĞİL KUMPAS’

Emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen ise “Davada delil olarak öne sürülenler bir kumpastır. Beraatime karar verilerek bozma ilamına uyulmasını istiyorum” dedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan sanıkların savunmalarının celse arasında alınmasını kararlaştırarak duruşmayı 24 Ocak 2022’ye erteledi.

14 SANIĞA CEZA VERİLMİŞTİ

YARGITAY 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz’da tamamlamıştı. Daire aralarında eski orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanığa “hükümeti cebren vazife görmekten men” suçundan verilen “müebbet hapis” cezasını onamıştı. Daire, 4 sanığın mahkûmiyetini, “yardım eden sıfatıyla” cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle bozmuştu. Daire haklarında “zaman aşımı” nedeniyle “düşme kararı” verilen 12 sanığın da “gizli ittifakları” olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasına hükmetmişti.

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#Yargıtay#Mahkeme#Kemal Gürüz

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