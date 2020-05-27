28 Şubat’ın kritik ismiydi, Karadayı vefat etti

İsmail Hakkı Karadayı ülkenin o dönemki dinamiklerini derinden etkileyen 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) Genelkurmay Başkanı olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in başkanlığındaki MGK’nın ardından, REFAHYOL koalisyonunun başbakanı Necmettin Erbakan 18 Haziran 1997’de koltuğunu koalisyon ortağı Tansu Çiller’e devretmek için istifa etti. Ancak Cumhurbaşkanı Demirel görevi Çiller yerine o dönem Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz’a verdi. Demirel’in bu tutumu “28 Şubat’ta alınan kararlar doğrultusunda REFAHYOL dönemi bitirildi. Bu postmodern bir darbedir” yorumlarına neden oldu. Ayrıca iddialara göre, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile Süleyman Demirel işbirliği yapmış ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in planladığı öne sürülen bir askeri darbeyi önlemişti.

2007 İDDİASINI REDDETTİ

Karadayı ile ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise 2007 yılında yapılan sancılı Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgiliydi. Bazı medya organlarına yansıyan ses kasetlerinde, Karadayı’nın ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu’yu etkileyerek demokratik süreci engellediği iddia edildi. Karadayı bu ses kasetlerinin montaj olduğunu ifade ederek, iddiaları reddetti.

16 YIL SONRA YARGILAMA

28 Şubat’ta ilgili soruşturma 16 yıl sonra, 2013 yılında açılabildi. İsmail Hakkı Karadayı 3 Ocak 2013’te Fenerbahçe Orduevi’ndeki lojmanında gözaltına alındı. Karadayı, ifade verdikten sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Açılan davayı 5 yıl sonunda karara bağlayan mahkeme, Karadayı’nın da aralarında olduğu 21 kişiyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezalar sanıkların duruşmalardaki tutum ve davranışları gözetilerek müebbet hapse çevrildi. Sanıklar yaşları ve sağlık sorunları olduğu için tutuklanmadı.

‘AKLANMAK İSTİYORUM’

Bu süreçte bağırsak kanserine yakalanan ve bir dizi ameliyat geçiren İsmail Hakkı Karadayı, tedavi gördüğü hastanede avukatına şöyle demişti:

“Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız İstinaf Mahkemesi’nde sonuçlanmadı. Dilekçe verip davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum.”

88 YAŞINDAYDI

1932’de Çankırı’da doğan Karadayı, 1951’de Kara Harp Okulu’ndan, 1953’te Uçaksavar Okulu’ndan mezun oldu. 1961 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birlik ve kurumlarda Takım Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı yapan Karadayı, 1977’de tuğgeneralliğe, 1985’te korgeneralliğe, 1989 yılında da orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 1’inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüten Karadayı, 30 Ağustos 1994 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 1998 tarihinde emekliye ayrıldı.



Seren Karadayı ve İsmail Hakkı Karadayı