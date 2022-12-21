28 Şubat hükümlüsü Vural Avar hayatını kaybetti

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Vural’ın yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi. Ankara Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu’nun Avar hakkında 22 Kasım’da, “Cezasının infazının cezaevinde infazı halinde hayati bakımından bir tehlike arz etmeyeceği, maruz kaldığı ağır bir hastalık olmadığı, hayatını yalnız idame ettirebileceği, ceza tehiri bir hastalığı olmadığı” şeklinde bir rapor düzenlendiği ortaya çıktı.

Avar’ın eşi Tuna Avar Hürriyet’e “64 yıllık eşimdi. Harp Okulu’ndan sıra arkadaşımdı. Her şeyimi kaybettim. Acım çok büyük. Demans ve parkinson rahatsızlığına ilişkin dilekçeler verdik. Ancak hep cezaevinde kalabilir raporları verildi” dedi.