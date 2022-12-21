Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

28 Şubat hükümlüsü Vural Avar hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Vural Avar#Sincan Cezaevi#28 Şubat Davası
28 Şubat hükümlüsü Vural Avar hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Vural Avar (85) kaldığı Sincan Cezaevi’nde önceki gece uykuda hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Vural’ın yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi. Ankara Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu’nun Avar hakkında 22 Kasım’da, “Cezasının infazının cezaevinde infazı halinde hayati bakımından bir tehlike arz etmeyeceği, maruz kaldığı ağır bir hastalık olmadığı, hayatını yalnız idame ettirebileceği, ceza tehiri bir hastalığı olmadığı” şeklinde bir rapor düzenlendiği ortaya çıktı.

Avar’ın eşi Tuna Avar Hürriyet’e “64 yıllık eşimdi. Harp Okulu’ndan sıra arkadaşımdı. Her şeyimi kaybettim. Acım çok büyük. Demans ve parkinson rahatsızlığına ilişkin dilekçeler verdik. Ancak hep cezaevinde kalabilir raporları verildi” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vural Avar#Sincan Cezaevi#28 Şubat Davası

BAKMADAN GEÇME!

Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara

BAKMADAN GEÇME!

Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara