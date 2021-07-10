28 Şubat davasında Yargıtay kararı: 14 müebbet için onama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, 28 Şubat 1997’de bazı sivil toplum ve basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve hükümetin işlevsiz hale getirildiği ifade edildi.

Sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesindeki “Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçu bakımından “müşterek fail” olarak sorumlu tutuldu. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

CEZASI BOZULANLAR

Daire, müebbet hapis verilen sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel’in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu gerekçesiyle cezanın bozulmasına hükmetti.

Yerel mahkemede “gizli ittifak” suçunu işlediklerine karar verilen ancak 10 yıllık asli zaman aşımı süresi nedeniyle beraatine hükmedilen İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır kararlarının bozulması kararlaştırıldı. 37 sanığa beraat ise onandı.

CEZAEVİ YOLU

Yargıtay kararı, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkeme, cezası onanan sanıklar hakkında yakalama kararı çıkaracak. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 sanık hakkında “darbeye teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezası vermişti. 68 sanık hakkında beraat veren mahkeme, 4 sanık hakkındaki davanın ölüm, 10 sanık hakkındaki davanın ise “gizli ittifak” suçuna öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle düşürülmesine hükmetmişti. Karar, Yargıtay’da temyiz edilmişti.

Refahyol Hükümeti’nin katıldığı 28 Şubat 1997’deki MGK toplantısı 9 saat sürmüş, toplantının ardından tartışılan kararlar açıklanmıştı.

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