28 Şubat davası sanığı Çetin Doğan, tahliye edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 28 Şubat davası hükümlülerinden Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkaznak tahliye oldu.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve E:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen 28 Şubat davası sanıkları sağlık sorunları nedeniyle affedildi. Affedilen isimler şöyle; “Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir ve Çetin Doğan.”

‘KASTEN ÖLDÜRME SUÇLULARI VE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ DE AFFEDİLDİ’

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Kararda, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçlarından hapis yatan Haci Sülük, Aliefter Aslan, Sevda Yüksel, silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklu olan Avni Yılmaz ve Gülbey Sarıoğlu, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu olan Süleyman Tuna, kan gütme ve saiki öldürme suçundan tutuklu olan Abdulhekim Yılmaz da sürekli hastalık ve kocama hali dolayısıyla affedildi.