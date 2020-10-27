28 Ekim (yarın) vergi dairesi ve adliyeler açık mı sorusu, günün ilk saatlerinden bu yana birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. İşlemlerinin zamanından tamamlanmasını isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinde adliyeler ve vergi dairesi çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, adliyeler ve vergi dairesi yarın çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

VERGİ DAİRESİ 28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIN) AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2020 Salı günü öğleden sonra, 29 Ekim 2020 Çarşamba günü ise tam gün resmî tatildir.

Bu nedenle vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13:00'a kadar açık bulundurulacaktır.

ADLİYELER 28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIN) AÇIK MI?

Adliyelerde nöbetçi hakim ve savcılar 12.30'dan itibaren görevde olacak. 90 (0312) 417 77 70 numaralı telefon, 90 (0312) 419 33 70 numaralı telefonlardan detaylı bilgi edinebilirsiniz.