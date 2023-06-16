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28. Dönem Başkanlık Divanı Anıtkabir’de

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#Numan Kurtulmuş#Anıtkabir#Ziyaret
28. Dönem Başkanlık Divanı Anıtkabir’de
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Meclis başkanı seçilen Kurtulmuş, Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, Sırrı Süreyya Önder ve Başkanlık Divanı üyeleriyle Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye geldi. Buradan Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Kurtulmuş, “Milli Mücadelenin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. Dönem Başkanı ve Başkanlık Divanı olarak huzurunuzdayız” sözleriyle başladığı Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Kurucu Meclisimizin ruhunu oluşturan bağımsız Türkiye ideali ve emperyalizmle mücadele azmi temel şiarlarımızdandır. İstiklalimizi tehdit edecek her girişimin karşısında duracak, milli birlik ve beraberlik bilinciyle ülkemizin topyekun kalkınması yolunda sadakatle yürüyeceğiz.”

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#Numan Kurtulmuş#Anıtkabir#Ziyaret

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