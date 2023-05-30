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27 yıllık evlilik tam 10 dakikada bitti: El ele gelip boşandılar

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#Arzum Onan#Mehmet Aslantuğ#Boşanma
27 yıllık evlilik tam 10 dakikada bitti: El ele gelip boşandılar
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Çift, boşanma duruşmasına el ele geldi.

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Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği sona erdi. 22 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çiftin boşanma duruşması dün Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Adliyeye el ele gelen çifte basın mensupları tarafından ne hissettikleri soruldu. Arzum Onan, “Arkadaşlar çok hassas bir konu. Böyle sokak ortasında konuşulur mu?” diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

AŞK OLSUN

Mahkeme, Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un boşanmasına karar verdi. 10 dakika süren duruşma sonrası adliyeden yine birlikte ayrılan çifte psikolojik şiddet iddiası da soruldu. Arzum Onan’a psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülen Mehmet Aslantuğ, soruyu duyunca “Aşk olsun” diyerek sitem etti. Çift, adliyeden oğulları Can Aslantuğ’un kullandığı araçla ayrıldı.

 

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#Arzum Onan#Mehmet Aslantuğ#Boşanma

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