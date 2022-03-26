'İstanbul Yarı Maratonu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 26 Mart 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Valilik alternatif güzargâhları ve kapalı yolları şu şekilde açıkladı:

26.03.2022 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00 İLE 27.03.2022 PAZAR GÜNÜ SAAT 14.00 ARASI KAPANACAK YOLLAR

Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

27.03.2022 PAZAR GÜNÜ SAAT 02.00 – 14.00 ARASI KAPANACAK YOLLAR

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası



Namık Kemal varyant dönüşleri



Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı



Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

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27.03.2022 PAZAR GÜNÜ SAAT 06.00 - 13.30 ARASI KAPANACAK YOLLAR

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak



Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları



Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak



Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak



Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak



Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak



Galata Köprüsü çift yönlü olarak



Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.



Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.



Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.



Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar



E5 Güney Ayvansaray’a inişler



27.03.2022 PAZAR GÜNÜ SAAT 06.00 – 14.00 ARASI KAPANACAK YOLLAR

Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri



Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)



Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele



Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.)



Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.



Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.)



Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları



Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

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ALTERNATİF GÜZARGÂHLAR

Atatürk Bulvarı



Avrasya Tünel



Atatürk Köprüsü



Haliç Köprüsü



Vatan Caddesi



Millet Caddesi



Fevzipaşa Caddesi



D 100 Kuzey Güney Yol



Türkeli Caddesi



Aksaray Caddesi



Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)



Orgeneral Nafız Gürman Caddesi



Kızılelma Caddesi



Onuncu Yıl Caddesi



Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar



Küçük Langa Aralığı Caddesi